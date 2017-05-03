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Sokratis Hasikos İçişleri Bakanlığı’ndan istifa etti

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Sokratis Hasikos İçişleri Bakanlığı’ndan istifa etti
Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, görevinden istifa etti.

Rum radyosu, Hasikos’un istifa kararına “ciddi ailevi sorunlarını” gerekçe gösterdiğini duyurdu.

Sokratis Hasikos dün akşam Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le iletişim kurduğunu ve istifa kararını ilettiğini açıkladı. Son 9 aydır ciddi ailevi sorunlar yaşadığını söyleyen Hasikos daha önce iki kez istifa niyetini dile getirdiğini ancak Anastasiadis’in istifasını kabul etmediğini belirtti.

Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Hasikos’un istifasının ardından, gündemde kabine değişikliği olup olmadığı sorusuna olumsuz cevap verdi ve bunun, Anastasiadis’in yetkisinde bir şey olduğunu söyledi.

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