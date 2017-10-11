Sol Anahtarı Gönyeli Belediye Başkanı Benli'yi protesto etti

Baraka Müzik Grubu Sol Anahtarı, Gönyeli Belediyesi Önüne “Siyah Sol Anahtarı” bırakarak “Maskeli Balo” parçasını çaldı

Baraka Kültür Merkezi Müzik Grubu Sol Anahtarı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’yi protesto etmek için Gönyeli Belediye binası önünde müzik yaparak, siyah “sol anahtarı” bıraktı. Müzik grubu Gönyeli’de düzenlenecek festivalin organizasyon komitesine ise teşekkür ederek, hediye olarak ulaştırılmak üzere bir miktar albümü belediyenin danışma bölümüne bıraktı.

Baraka Kültür Merkezi Müzik Grubu Sol Anahtarı, Gönyeli’de gerçekleştirilecek festival için organizasyon komitesi tarafından aranarak katılımlarının istenmesi, kendilerinin de hiçbir ücret talep etmeden bunu kabul etmelerine rağmen, Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin devreye girerek Sol Anahtarı’nı programdan çıkartmasına tepki gösterdi.

Gönyeli Belediyesi önünde bugün gerçekleştirilen eylemde, Yeni Türkü’den “Maskeli Balo” parçası çalınarak, belediye binasına siyah “sol anahtarı” bırakıldı.

Üyelerinin neredeyse tamamı Gönyeli’de yaşayan ve ücret talep etmeden sahne almayı kabul eden yerel bir müzik grubuna karşı Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin tavrını protesto eden Sol Anahtarı, festivalin organizasyon komitesine ise teşekkür etti.

Sol Anahtarı’nın Gönyeli Belediyesi önünde yaptığı açıklama şöyle;

Gönyeli Festival Komitesi’ne Teşekkürler. Ahmet Benli’ye de Pravo!

Bir iki hafta önce Gönyeli Belediyesi’nin düzenleyeceği festivalde sahne almamız için arandık. Bize söylenen şey Festival Organizasyon Komitesi Sol Anahtarı’nı Gönyeli Festivalinde görmek istediği idi. Bizi arayan arkadaş bu arada festivalde çalmak için kaç para istediğimizi de sordu. Sol Anahtarı müzik grubu olarak Galavaç’tan tutun Lefkoşa’ya Büyükkonuk’tan Geçitkale’ye Galatya ve Alaniçi’ne davet aldığımız tüm festivallere herhangi bir ücret almadan katılmakta ve destek vermekteyiz, dileyen davet edildiğimiz festivallere sorabilir. Kendilerine bizim festivallerde belediyelerimize destek olabilmek için ücret almadığımızı ilettik. Onlarda bize 20 Ekim saat 21:30 da sahne alabileceğimizi söylediler. 2 Ekim pazartesi, aniden Gönyeli Belediyesi’nden arandık ve festivalden çıkarıldığımızı öğrendik. Nedenini sorduğumuzda bize “halkımız gece geç vakitlere kadar müzik olacağından şikayette bulundu, biz de festival kapsamımızı daraltmaya bazı grupları çıkarmaya karar verdik” denildi. Biz de başka hangi grupları çıkardıklarını sorduk.

Cevap: “Bende öyle bir liste yok” oldu.

Sormaya devam etik, henüz gerçekleşmemiş festivalin, sesinden nasıl rahatsız olmuş halkımız?

21:30 da başlayan bir saatlik konser 22:30 da biter öyle değil mi?

21:30’dan sonra başka hiçbir grup müzik yapmayacak mı?

On binlerce lira verdiğiniz Teoman veya Aleyna Tilki de mi 21:30 dan sonra müzik yapmayacak?

Diyelim ki gerçekten böyle bir şikayet var. Neden tüm müzisyenleri gönyelili olan ve kendi beldeleri için ücretsiz müzik yapacak olan Sol Anahtarı’nı çıkartmak geliyor aklınıza ilk?

Cevap: “Bunları açıklamaya yetkim yok”

Telefonu kapattıktan sonra grup elemanları olarak konuşup karar veriyoruz. Belki de bir yanlış anlaşılma oldu. En iyisi Sayın Ahmet Benli’den bir randevu alalım ve işin aslını öğrenelim. Başkan’ın sekreterini arayıp olayları anlattık ve başkan ile görüşmek için bir randevu talep ettik. Ve birkaç gün önce Başkan’ın sekreteri bizi arayıp Ahmet Benli’nin çok yoğun olduğunu ve bize randevu veremeyeceğini öğrendik.

Bunca yıllık müzisyeniz bu derecede iş bilmezlik ve ayıp görmedik. Bu ülkenin yönetenlerinin kendi müzisyenlerine verdiği değeri, her defasında artan bir şaşkınlıkla ve üzülerek görmekteyiz. 13 yıllık bir müzik grubuyuz ve adamızın her yanında konserler vermekteyiz. Bu ülkede kim eziliyorsa kimin hakkı yenmişse Sol Anahtarı müziği ile onlarla dayanışmaya çalışmıştır, çalışmaktadır. İki müzik albümü, belgeseller ve tiyatro oyunları için ürettiği besteleri vardır. Biz üreten Kıbrıslı Türk müzisyenler, bu ülkenin Arab Ali’si, Gavur İmam’ı, Hasan Bulliler’iyiz. Bu halk bu ülkenin sanatçılarına değer vermeyenleri en ağır şekilde cezalandıracaktır.

Olayı tam anlamak için elimizden geleni yaptık; Fakat bize sadece şu tahminden başka bir seçenek bırakmadı Sayın Benli;

Gönyeli Festival Komitesi’ndeki arkadaşlar, bizi samimiyet ve iyi niyetle davet etti, orada görmek istedi. Tüm festival komitesine gerçekten teşekkür ederiz. Fakat son anda çok “büyük” biri araya girdi ve komitenin kararını çiğneyip onları da zora soktu. Komiteyi bizlere yalan söylemeye zorladı. Bu kişi her kimse bilemeyiz ama böyle bir ayıbın yapılmasının tek sorumlusu Ahmet Benli’dir.