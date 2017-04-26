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Sol bacağı ters dikildi!

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Sol bacağı ters dikildi!
Konya’da trafik kazası sonucu sol bacak uyluk bölgesindeki kırıklar nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren 24 yaşındaki Fevzi Aktaş’ın, protez kullanabilmesi amacıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde operasyon gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 24 yaşındaki Fevzi Aktaş'ın sol bacağı protez kullanabilmesi amacıyla 180 derece ters dikildi. Türkiye ve dünyada sayılı merkezde yapılan ameliyatlardan biri gerçekleştirilerek, Fevzi Aktaş'ın bacağının tamamen kesilip, enfeksiyonlu olan kısmından arındırılmasının ardındın, sağlam olan kısmı ters şekilde dikilerek protez kullanımına uygun hale getirildi.

“HASTANIN HAYATI KOLAYLAŞACAK”

Fevzi Aktaş'ın tedaviyi kabul etmesinin ardından, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Ali Acar ve Yrd.Doç.Dr. Ali Güleç tarafından takibe alındı. Gerçekleştirilen ameliyatla hastanın bacağının enfeksiyonlu kısmı kesilip alındı ve sağlam olan kısmı da uyluk kemiği bitiminden itibaren dikildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Selçuk Üniversitesi Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Ali Acar, hastanın geçirdiği bir trafik kazasında sol bacak uyluk kemiğinde kırıklar meydana geldiğini belirterek, “Bu nedenle bir dizi ameliyat geçirmiş ancak enfeksiyon kontrol altına alınamamış. Bacağın kesilmesine karar verilmiş. Hasta bize başvurduğunda bacağının kesileceğini ve uyluk kemiğinden itibaren olması sebebiyle protez kullanmakta ciddi sıkıntılar yaşayacağını biliyordu. Ancak biz dünyada sayılı merkezde gerçekleştirilen ve bu gibi hastalarda protez kullanımı konusunda hastanın hayat kalitesini ciddi oranda artıran bir yöntem uygulamayı teklif ettiğimizde hastamız kabul etti. Yrd.Doç.Dr. Ali Güleç hocamızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ameliyat sonunda, hastamız nihayet sağlığına kavuştu. Bu ameliyatla, bacak bütünlüğü göz önüne alınınca bacağın üst kısmındaki enfeksiyonlu kısım alınarak, bacağın sağlam olan alt kısmı yukarıya 180 derecelik ters açıyla dikilerek, bilek ekleminin diz kapağı görevi görmesi ve hastanın platin kullanmasında büyük kolaylık sağlaması hedeflendi. Eğer bu yöntem uygulanmasaydı, hastamızın bacağı uyluk kemiğinden itibaren kesilecek ve hastanın geri kalan hayatında protez kullanımı bile sınırlanacaktı. Bunun yanında konum itibariyle protezden dolayı ciddi bası yaraları oluşacaktı. Ancak bu yöntemle hastamızın hayatı büyük ölçüde kolaylaşacak” diye konuştu.

Dikilen bacağını hareket ettiren Fevzi Aktaş ise “Bacağımın tümünü kaybedecekken böyle bir yöntemle daha küçük ve kullanım açısından bana kolaylık sağlayacak olan protezimle daha iyi olacağımı düşünüyorum. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine teşekkür ediyorum” dedi.

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