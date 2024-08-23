 Sol Gençlik, “Barışın İnşaasında Görsel İletişimin Önemi” isimli etkinliği gerçekleşti

21 Ağustos 2024 Çarşamba günü Blckbrd Social’de düzenlenen etkinlikte Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine propaganda örnekleri incelenirken, katılımcıların yoğun ilgisi ile birlikte tartışma imkanı yakalanılırken, çizilecek mücadele yolunda alışılagelmiş kalıpların yıkılıp, sanatçılarla multidisipliner çalışarak politikaların ve propaganda araçlarının geliştirilmesine yönelik önemli bilgiler elde edinildi.

yapılan açıklamada "Etkinliğe iki toplumdan katılım sağlanılabilmesi için gönüllü olarak İngilizce çeviri konusunda yardımcı olan Meryem Rüzgarlı’ya, kıymetli vakitlerini, tecrübelerini, bilgilerini ve perspektiflerini aktaran konuşmacılar Hamide Deniz Yentürk, Nurtane Karagil ve Umay Yılmaz Kutay’a, bizlere etkinliğimizi gerçekleştirebilmek için muhteşem mekanını açan ve fırsat veren Blckbrd Social ailesi ve Ekin Tulga’ya, etkinliğimize değerli vaktini ayırıp katılım gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. " dendi.