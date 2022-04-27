Sol Gençlik Burslarla İlgili Eylem Yapacağını Açıkladı

Sol Hareketin gençlik kolu Sol Gençlik, burslar zamanında ödenmediği gerekçesiyle 7 Mayıs ‘ta eylem düzenleyecek.
Sol Hareket’ten yapılan duyuruda, Sol Geçlik’in 6 Mayıs Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığından Maliye Bakanlığına saat 10.00’da yürüyüş düzenleyeceği kaydedildi.
Bursların beş aydır ödenmediği ve transkript belgelerine keyfi fiyat biçildiği ileri sürülen açıklamada, hükümete burs ödemeleri ve transkript ücretleriyle ilgili açıklama yapma çağrısında bulunuldu
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