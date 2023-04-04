  • BIST 4.877,59
  • Altın 1241.951
  • Dolar 19.2254
  • Euro 21.0351
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

SOL Gençlik: Çocukların eğitim ve insan haklarına sahip çıkmalıyız!

» »
Sol Gençlik Sekreteri Fikri Marasalı, geçtiğimiz günlerde T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ilahiyet koleji ‘müjdesi’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.
SOL Gençlik: Çocukların eğitim ve insan haklarına sahip çıkmalıyız!

Sol Gençlik Sekreteri Fikri Marasalı, geçtiğimiz günlerde T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ilahiyet koleji ‘müjdesi’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"25 gündür çadırlarda eğitim gören çocuklar varken işgalci zihniyet ve kukla siyasiler, insan haklarına saygısızlık ederek ilahiyat koleji yapmaya onay veriyorlar. Bu kabul edilemez bir durumdur.

 

Gençlerin eğitim haklarını engelleyen bu tür bir zihniyet, insanların özgürlüklerine ve haklarına saygı göstermemekle birlikte çocukların eğitim haklarını görmezden gelerek insan haklarına da saldırıyorlar!

 

Muhalefet partilerinin, bu tür olaylara karşı daha sert ve kararlı bir tutum sergilemeleri her zamankinden daha gereklidir. İnsanların yaşama, özgürlük ve eğitim haklarını engelleyen ve ilahiyat kolejine onay veren bu işgalci ve uşaklarının zihniyetlerinin önüne geçmek için hep birlikte mücadeleyi arttırmak zorundayız.

 

Çocukların eğitim ve insan haklarına sahip çıkmalıyız!

 

Sol Gençlik Sekreteri 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akansoy: Kavazoğlu ve Miaşulis, adanın birleşme mücadelesinin sembolüdür04 Nisan 2023 Salı 15:51
  • Çavuşoğlu: Usulsüz hiçbir iş yapmadım04 Nisan 2023 Salı 15:16
  • Tuğcu: Kesintileri kimin yaptığını açıklayacağız04 Nisan 2023 Salı 15:07
  • Makine Mühendisleri Odası: İhale yasasındaki değişiklik gerekçesi kamu yararına değil04 Nisan 2023 Salı 15:05
  • İstatistik Kurumu: Yıllık enflasyon yüzde 66.97’ye yükseldi04 Nisan 2023 Salı 14:45
  • İrsen Küçük Ortaokulu öğrencileri Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti04 Nisan 2023 Salı 14:19
  • Öztürkler: Dijital Hizmetlerde En Önemli Kazanım İnsanımıza Online, Çağdaş Hizmet Kapısını Açmaktır04 Nisan 2023 Salı 13:45
  • Erhürman: Anıları her zaman yolumuzu aydınlatacak04 Nisan 2023 Salı 13:13
  • Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan’da ilgi odağı oldu04 Nisan 2023 Salı 12:53
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Salla Kazan” ile bolca GB kazandırıyor!04 Nisan 2023 Salı 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti