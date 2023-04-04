SOL Gençlik: Çocukların eğitim ve insan haklarına sahip çıkmalıyız!

Sol Gençlik Sekreteri Fikri Marasalı, geçtiğimiz günlerde T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ilahiyet koleji ‘müjdesi’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"25 gündür çadırlarda eğitim gören çocuklar varken işgalci zihniyet ve kukla siyasiler, insan haklarına saygısızlık ederek ilahiyat koleji yapmaya onay veriyorlar. Bu kabul edilemez bir durumdur.

Gençlerin eğitim haklarını engelleyen bu tür bir zihniyet, insanların özgürlüklerine ve haklarına saygı göstermemekle birlikte çocukların eğitim haklarını görmezden gelerek insan haklarına da saldırıyorlar!

Muhalefet partilerinin, bu tür olaylara karşı daha sert ve kararlı bir tutum sergilemeleri her zamankinden daha gereklidir. İnsanların yaşama, özgürlük ve eğitim haklarını engelleyen ve ilahiyat kolejine onay veren bu işgalci ve uşaklarının zihniyetlerinin önüne geçmek için hep birlikte mücadeleyi arttırmak zorundayız.

Çocukların eğitim ve insan haklarına sahip çıkmalıyız!

Sol Gençlik Sekreteri