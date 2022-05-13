Sol Gençlik ve EDON organizatörlüğünde ‘İki Toplumlu El Ürünü ve Kitap Pazarı’ etkinliği düzenleniyor.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde Lefkeliler Hanı Meydanı’nda gerçekleşecek olan etkinliğimizde bulunmak isteyen üretken arkadaşlarımızın bizlerle 18 Mayıs 2022 tarihine kadar iletişime geçmeleri rica olunur.
Etkinliğimizde yer ayırtmak için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Dileyenler etkinliğin ardından Sol Gençlik’e bağışta bulunabilir.
İletişim için:
SolGençlik Facebook sayfamıza,
_solgenclik instagram sayfamıza,
solhareketgenclik@gmail.com e-mail adresimize ulaşabilirsiniz.
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Η Sol Youth και η ΕΔΟΝ, συνδιοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο «Δικοινοτικό Παζαράκι Χειροτεχνίας και Βιβλίου».
Όσοι θέλουν να παρευρεθούν στην εκδήλωσή μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαΐου 2022, μεταξύ 09:00 και 16:00 στην πλατεία Lefkeliler Hani στην περιοχή Λευκωσία, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας μέχρι τις 18 Μαΐου 2022.
Δεν θα υπάρχει χρέωση για την κράτηση θέσης στην εκδήλωσή μας. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν δωρεές στην Αριστερή Νεολαία μετά την εκδήλωση.
Επικοινωνία:
Facebook: Sol Gençlik
instagram: solgenclik
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας solhareketgenclik@gmail.com
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