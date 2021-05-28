Sol Hareket 1. Olağan Kongresi "Sol, Birleş, Özgürleş" şiarı ile toplanıyor.
2018 Mart ayında kuruluşunu gerçekleştiren Sol Hareket, 1. olağan kongresini, 29 Mayıs 2021 Cumartesi saat 17:00’da Lefkoşa Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş) gerçekleştirecek.
Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşecek kongre, açık alanda düzenlenecek.
Geçici Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kongre gündemi şu şekilde:
1-Açılış
2-Divanın Oluşturulması
3-Saygı Duruşu
4-Konukların konuşması ve mesajların okunması
5-Faaliyet raporunun tartışılması ve onaylanması.
6-Mali raporun tartışılması ve onaylanması
7-Tüzük ve Programın tartışılması ve onaylanması
8-Yetkili kurulların seçimi
a-Genel Sekreterin seçimi
b-Örgüt Meclisinin seçimi
c-Disiplin ve Denetleme Kurulunun seçimi
9-Kapanış
B asın ve Kamuoyuna duyurulur
Saygılarımızla
Sol Hareket Basın Bürosu
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