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Sol Hareket 1. Olağan Kongresi "Sol, Birleş, Özgürleş" şiarı ile toplanıyor

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2018 Mart ayında kuruluşunu gerçekleştiren Sol Hareket, 1. olağan kongresini, 29 Mayıs 2021 Cumartesi saat 17:00’da Lefkoşa Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş) gerçekleştirecek.
Sol Hareket 1. Olağan Kongresi "Sol, Birleş, Özgürleş" şiarı ile toplanıyor

Sol Hareket 1. Olağan Kongresi "Sol, Birleş, Özgürleş" şiarı ile toplanıyor.

2018 Mart ayında kuruluşunu gerçekleştiren Sol Hareket, 1. olağan kongresini, 29 Mayıs 2021 Cumartesi saat 17:00’da Lefkoşa Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş) gerçekleştirecek.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşecek kongre, açık alanda düzenlenecek.

Geçici Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kongre gündemi şu şekilde:

 

1-Açılış

2-Divanın Oluşturulması

3-Saygı Duruşu

4-Konukların konuşması ve mesajların okunması

5-Faaliyet raporunun tartışılması ve onaylanması.

6-Mali raporun tartışılması ve onaylanması

7-Tüzük ve Programın tartışılması ve onaylanması

8-Yetkili kurulların seçimi

a-Genel Sekreterin seçimi

b-Örgüt Meclisinin seçimi

c-Disiplin ve Denetleme Kurulunun seçimi

9-Kapanış

 

B asın ve Kamuoyuna duyurulur

 

Saygılarımızla

Sol Hareket Basın Bürosu

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