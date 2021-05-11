Sol Hareket 1. Olağan Kongresi Toplanıyor

2018 Mart ayında kuruluşunu gerçekleştiren Sol Hareket 1. Olağan Kongresini 29 Mayıs 2021 tarihinde saat 17:00’da Lefkoşa Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirecek.
Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşecek Kongre, açık alanda ve 100 kişi sınırlaması ile düzenlenecek.
Geçici Yürütme Kurulu tarafından belirlenen Kongre gündemi şu şekilde;
1-Açılış
2-Divanın Oluşturulması
3-Saygı Duruşu
4-Konukların konuşması ve mesajların okunması
5-Faaliyet raporunun tartışılması ve onaylanması.
6-Mali raporun tartışılması ve onaylanması
7-Tüzük ve Programın tartışılması ve onaylanması
8-Yetkili kurulların seçimi
a-Genel Sekreterin seçimi
b-Örgüt Meclisinin seçimi
c-Disiplin ve Denetleme Kurulunun seçimi
9-Kapanış
Saygılarımızla,
Sol Hareket
Basın Bürosu
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