Sol Hareket 1. Olağan kongresinde Genel Sekreterliğe Abdullah Korkmazhan getirildi

Sol Hareket 1. Olağan Kongresi "Sol, Birleş, Özgürleş" şiarı ile gerçekleşti, yetkili kurullar belirlendi.

2018 Mart ayında kuruluşunu gerçekleştiren Sol Hareket, 1. Olağan kongresini, 29 Mayıs 2021 Cumartesi saat 17: 00’da Lefkoşa Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş) gerçekleştirdi.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşecek kongre, katılım sınırlaması ile açık alanda düzenlendi.

Yurtdışından Alman Sol Parti (Die Linke), Halkların Demokrasi Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye 78’liler Girişimi, Mustafa Suphi Vakfı’nın, Kıbrıs’ın güneyinden ise Sol-Federasyon İstiyoruz Örgütü ve Sol Kanat’ın mesaj gönderdiği kongreye, AKEL, CTP, YKP, TDP, TKP, Bağımsızlık Yolu, KSP, DKB ve Doğu Güneydoğu Kültür Derneği yetkilileri katılarak konuşmalarda bulundular.

Mali rapor ile Faaliyet raporunun okunup onaylandığı kongrede, Sol Hareket’in tüzük ve programı da tartışılıp onaylandı.

Sol Hareket Genel Sekreterliği’ne oybirliği ile Abdullah Korkmazhan’ın seçildiği kongrede, Örgüt Meclisi ile Disiplin ve Denetleme Kurulu’na şu isimler seçildi:

Örgüt Meclisi

1-Besim Baysal

2-Orhan Erönen

3-Deniz Ünlüyol

4-Fikri Marasalı

5-Sinem Babaca

6-Çağda Haşimoğulları

7-Lema Gözay

8-Cem Kapısız

9-Emrah Karayaprak

10-Hüseyin Demirel

11-Kemal Gülercan

12-Bülent Ufuk Bulli

13-Semen Saygun

14-Nuray Özgeçen

15-Beran Dağtaş

16-Cahit Halil

17-Umut Birkollu

18-Beste Su Özarın

19-Arif Okçu

Disiplin ve Denetleme Kurulu:

1-Derviş Okan Ünlüyol

2-Ali Polili

3-Kezban Sağnak

4-Ayten Akmen

5-Ertunç Özmani