Sol Hareket: “akaryakıt ve elektrik fiyatları ucuzlatılmalı”

Sol Hareket, hükümeti akaryakıt ve elektrik fiyatlarını ucuzlatmaya çağırdı.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, dünya petrol fiyatlarında yüzde 40 oranında ucuzlama yaşandığına dikkat çekrek, hükümetin akaryakıt ve elektrik fiyatlarını aynı oranda ucuzlatmasını istedi.

Korkmazhan, uzun yıllardır elektrik ücretlerinin petrol fiyatlarına endekslendiğini, petrol fiyatlarında yaşanan en küçük artışın otomatik olarak elektrik fiyatlarına yansıtıldığını, bunun aynı zamanda iğneden ipliğe herşeyin zamlanmasına yol açtığını ve halkın alım gücünü erittiğini vurguladı.

Abdullah Korkmazhan, korona virüs salgını nedeniyle dünya petrol fiyatlarında yüzde 40 oranında düşüş yaşandığını ifade ederek, “Hükümete soruyoruz; bu düşüş neden artışlar gibi otomatik olarak elektrik ücretlerine yansıtılmamaktadır? Akaryakıt ve elektrik fiyatlarını ucuzlatmak için neyi bekliyorsunuz? Biran önce akaryakıt ve elktrik fiyatları %40 oranında ucuzlatılmalıdır. Aksi hırsızlık ve soygun demektir” dedi.

“AKSA’NIN FAALİYETLERİNE SON VERİLMELİ”

AKSA şirketinin Kıbrıslı Türk toplumunun sırtında çok büyük bir kambur olduğunu, fuel-oil ile elektrik üretimi ile ekolojik felaketlere sebeb verdiğini ve ürettiği elektriği astronomik kâr oranı ile çok pahalıya sattığını kaydeden Korkmazhan, “Toplumun cebinden on milyonlarca TL kazanan AKSA’nın, elektriği ucuzlatma çabalarını engellemesi kabul edilemezdir. AKSA bu ülkeye ve topluma zarardan başka hiç birşey katmamaktadır. Faaliyetleri kademeli olarak sonlandırılmalı ve sözleşmesi kesinlikle yenilenmemelidir” görüşünü bildirdi.

KIB-TEK’in modernize edilerek, halka ucuz ve temiz enerji sağlayan bir kurum halini alması gerektiğini vurgulayan Korkmazhan, siyasilerin ve bir takım çıkar odaklarının arpalığına dönüştürülen KIB-TEK’in bu haliyle devam etmesinin de mümkün olmadığını kaydetti.

Korkmazhan, KIB-TEK’in denetime ve hesap vermeye açık, özerk bir kurum haline dönüşmesi ve fueloil ile üretime aşamalı bir şekilde son vererek, yenilenebilir enerji üretimi yönünde yatırıma yönelmesi gerektiğini belirtti.