Sol Hareket: Akıncı açıklama yapmalı

Gerginlik körüklemeye dönük maceracı çabalara son verilmeli.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Sn Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay’ın, New York temasları çerçevesinde gündeme getirdiği BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmaması yönündeki talebinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Ateşkesin ve çözümsüzlüğün halen hüküm sürdüğü mevcut koşullarda, BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmamasını ve Kıbrıs'tan çekilmesini talep etmek, tehlikeli ve gerginlik körüklemeye dönük maceracı, provokatif bir çabadır” dedi.

Sn Özersay’ın BM Barış Gücü’nün yerine ne önerdiğini de paylaşmasını talep eden Korkmazhan, “Yerine ne koyacaksınız? Türk askeri mi devralacak BM kontrolündeki yerleri? Sıfır olan sınır da, olası bir askeri veya provokatif eylem gerçekleşirse kim müdahale edecek?” diye sordu.

Sn Akıncı’yı açıklama yapmaya davet ediyoruz.

Sn Özersay'ın, BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmamasının Kıbrıs Türk tarafının talebi olduğunu açıkladığına dikkat çeken Korkmazhan, “4'lü koalisyon hükümetinin bir Kıbrıs politikasının olmadığı oldukça net. Bu durumda Sn Akıncı’yı açıklama yapmaya davet ediyoruz. Kıbrıs Türk tarafının BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmaması ve Kıbrıs’tan geri çekilmesi yönünde bir politikası var mı?” dedi.

Kıbrıs sorunun da ve müzakerelerin yeniden başlaması yönünde çok ciddi perde arkası gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Korkmazhan, BM Genel Sekreteri’nin özel danışmanı Sn Lute’un Ocak sonu Kıbrıs’a gelmesinin ve taraflara müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak için referans şartları ile ilgili ortak bir uzlaşı belgesi sunmasının beklendiğini kaydetti.

Böylesi bir ortam da gerginlik yaratmaya dönük maceracı çabaların sürece zarar verdiğini kaydeden Korkmazhan, referans şartları üzerinde karşılıklı uzlaşıya varılarak müzakerlerin Guterres çerçevesi temelinde biran önce yeniden başlamasını talep etti.