Sol Hareket Aktivisti Korkmazhan Tutuklanıyor!

Abdullah Korkmazhan sosyal medya hesabından duyurdu:Hakkımda tutukluluk emri alımış. Tutuklanıyorum.

Gerekçenin ‘Love Erdoğan’ afişlerine eleştiriler olduğu düşünülüyor.

Sol Hareket'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Az önce kurucu üyelerimizden, genel sekreterimiz Abdullah Korkmazhan da sorguya alındı. Avukatlarla birlikte takipçisiyiz.

"Love Erdoğan" konusuyla ilgili yürüttüğümüz Sosyal Medya protestoları nedeniyle 2 üyemiz sabahtan beridir Mağusa Polisinde sorgulanmaktadır. Az önce ise Lefkoşa Polis Müdürlüğünden arandım ve ben de ifadeye çağırıldım.

Belli ki amaç ifade ve düşünce özgürlüğümüzü elimizden almak ve bizi sindirmektir. Baskılar bizi yıldıramaz.

Tüm demokratik kamuoyunun dayanışması elzemdir."

Abdullah Korkmazhan