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Sol Hareket: Ali Bizden Yalnız Değildir

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Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan herkesi, AKP hükümetinin tüm tahakkümlerine karşı durmak adına, insan haklarına, ifade özgürlüğüne, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkma yolunda, buradaki işbirlikçilerine karşı safları sıkılaştırmaya davet ediyoruz"
Sol Hareket: Ali Bizden Yalnız Değildir

Sol Hareket'in Açıklaması:

Sol Hareket Örgüt Sekreteri Orhan Erönen yaptığı yazılı açıklamada, Dün gece, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmasına izin verilmeyen, telefonu ve parasına el konulan Ali Bizden'in maruz kaldığı muamelenin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye'nin uzun süredir sınıfta kaldığı demokrasisinin yeni bir ayıbı ile karşı karşıya olunduğunun altını çizdi.

Ali Bizden'in sosyal medya hesabında belirttiği üzere 8 Eylül 2020'den itibaren geçerli kılınmış bu giriş yasağın tarihinin, geçtiğimiz ay yayınlanan Müdahale Raporu'nda ortaya çıkan zaman çizelgesinde, Eylül ayının ilk üç haftasında MİT mensuplarının Kıbrıs'ın kuzeyini resmen turlayarak cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik çeşitli siyasi ve gazetecileri tehdit ettikleri döneme denk gelmesi, bir rastlantı olmaktan uzaktır.

TC hükümeti tarafından dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yapılan ve hiçbir demokratik ve diplomatik teamüllere uymayan hal ve tavırların bir devamı olarak, Akıncı'nın danışmanları ve destekçilerine, tüm Kıbrıslıtürk aydın ve ilericilere yönelik bu tarz uygulamalar kaygı verici olmayı çoktan aşmıştır.

AKP yönetiminin buradaki işbirlikçilerinin, egemen olduklarını iddia ettikleri Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan insanları korumayacağı, günü geldiğinde talep edilenleri bilakis elleri ile teslim etmeyi tercih edecekleri bugüne kadarki duruşlarından malumdur.

Bu doğrultuda, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan herkesi, AKP hükümetinin tüm tahakkümlerine karşı durmak adına, insan haklarına, ifade özgürlüğüne, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkma yolunda, buradaki işbirlikçilerine karşı safları sıkılaştırmaya davet ediyoruz.

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