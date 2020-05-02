Sol Hareket: “Asıl virüs kapitalizmdir”

Sol Hareket, “savaşsız, sınıfsız, sınırsız, cinsiyetsiz, sömürüsüz, eşit, adil ve birleşik bir Kıbrıs ve sosyalizm için kararlı mücadelelerine devam edeceklerini” belirterek, tüm dünya işçi sınıfını ve tüm ezilen halkların mücadelesini 1 Mayıs’ın coşkusu ile selamladıklarını ifade etti.

Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan tarafından yayımlanan 1 Mayıs mesajında, küresel ölçekte yaşanan korona virüs salgınının dünya ve insanlığın karşı karşıya bulunduğu ikilemi bir kez daha ortaya koyduğu; ya eşitlikçi, dayanışmacı sosyalist bir dünya, ya da korku ve ölüm ikilemi ile karşı karşıya olunduğu görüşü savunularak, şunlar ifade edildi:

“Kapitalizm var olduğu sürece, daha ölümcül virüsler, salgınlar, ekolojik felaketler, savaşlar yaşamaya devam edeceğiz. Küresel ve yerel ölçekte krizin faturası emekçi halka ödetilmeye çalışılmaktadır.

Hiç olmadığı kadar baskı, sömürü ve kölelik koşulları ile karşı karşıya olan çalışanların ve işçi sınıfının bir araya gelip, dayanışma içerisinde mücadele etmekten başka seçenekleri yoktur.”