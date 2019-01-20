Sol Hareket: Ayrılıkçı politikaları güncelleme çabası kabul edilemez.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan kurucu üyelerden Abdullah Korkmazhan, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay’ın, üzerinde anlaşılmış federal çözüm zeminini ve Kıbrıslı Türklerin çözüm yanlısı iradesini yok sayarak ayrılıkçı ve statükocu politikaları güncelleme çabasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Sn Özersay’ın federal çözüme atıf yaparak paylaşıma dayalı modelin gündemden kalkmaya başladığını ve artık işbirliğine dayalı bir modeli denememiz gerektiği yönündeki politikası, sunulduğu gibi yeni bir politika değildir. Bu toplumu çözümsüzlüğe hapsederek toplumsal yok oluş ile karşı karşıya getiren ayrılıkçı Denktaş politikalarının güncellenmiş versiyonudur” dedi.

“İşbirliğine dayalı bir modelin” devletlerarasında olabileceğini kaydeden Korkmazhan, “Aslında dile getirilmeyen ancak ifade edilen, yıllarca Denktaş ve statükocu kesim tarafından savunulan ve hiçbir şekilde gerçekleşmesi mümkün olmayan iki devlete dayalı bölünmüşlüğün tanınmasıdır” dedi.

Federal modelin gündemden düştüğü söylemi farazidir.

Kıbrıs ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve parametrelerinin, her türlü ayrılıkçı çabayı yasakladığını ve tek egemenliği, tek vatandaşlığı, tek uluslararası temsiliyeti olan, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümünü öngördüğünü vurgulayan Korkmazhan, “Bunun yanında BM Genel Sekreteri’nin son Kıbrıs raporu ve Guterres Çerçevesi de federal çözümü öngörmektedir. Kıbrıslı Türklerin çok büyük bir çoğunluğu da federal çözümü desteklemektedir. Dolayısı ile Sn Özersay’ın federal modelin gündemden düştüğü söylemi farazidir” dedi.

Kıbrıslı Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunun son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sn Akıncı’yı federal bir çözüme ulaşma hedefiyle yetkilendirdiğini kaydeden Korkmazhan, Sn Akıncı’yı markaja alma ve devre dışı bırakma çabalarının kabul edilemez olduğunu ve aynı zamanda toplumun iradesine saygısızlık olduğunun altını çizdi.