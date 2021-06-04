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Sol Hareket: Barikatların açılmasını selamlıyoruz

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Sol Hareket geçiş kapılarının açılması ile ilgili yazılı açıklamalarda bulundu.
Sol Hareket: Barikatların açılmasını selamlıyoruz

Sol Hareket'ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkemizi bölen barikatların 461 gün sonra yeniden açılmasını selamladıklarını belirterek, iki toplumun çeşitli düzeylerde ilişkilerinin ve işbirliklerinin gelişmesi için daha yoğun bir çalışma yürüteceklerinin altını çizdi.

BM'nin yanı sıra konunun uzmanlarından oluşan İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bir çok kez geçiş kapılarının kademeli bir şekilde açılmasının sağlık açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığı yönünde görüş bildirdiğini, ancak bunun sürekli göz ardı edildiğini kaydeden Korkmazhan, “Barikatlar çok daha önce açılabilir, toplumlararası ilişkilerin kopması ve Kıbrıslı Türk ekonomisinin bu kadar dar boğaza hapsolması engellenebilirdi. Ancak sağlığı milliyetçi politikalarına alet eden her iki taraftaki yönetimler, bunu bilerek engellediler” dedi.

Niyetleri Kıbrıs'ı 2003 öncesine döndürmekti, başaramadılar!

“Her iki taraftaki milliyetçi yönetimler, Korona pandemisini barikatların kapalı kalmasını kalıcılaştırmak ve toplumlar arası teması tamamen kesmek yönünde fırsat olarak görmekteydiler. Niyetleri Kıbrıs'ı 2003 öncesine döndürmekti. Ancak bunu gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığını hep söyledik. Mümkün olmadığı görüldü” diyen Korkmazhan, Kıbrıs’ta filmi geriye doğru sarmanın mümkün olmadığını, sürecin kapsamlı federal çözüm ile sonuçlanmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Önümüzdeki süreçte toplumlararası ilişkilerin ve işbirliklerinin yeniden artacağı bir dönem olacağını, bu bağlamda her iki toplumdaki çözüm ve barış güçlerine büyük görevler düştüğünü kaydeden Korkmazhan, Sol Hareket olarak yeni güven arttırıcı önlemler ve erken federal çözüm için Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum tüm barış güçleri ile ortak mücadeleyi büyütmek için kararlı bir şekilde çalışacaklarını kaydetti.

 

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu

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