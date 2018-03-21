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Sol Hareket, Başbakanlık önünde eylem düzenledi

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Sol Hareket, Başbakanlık karşısında eylem düzenleyerek, Seher kitabını okudu...
Sol Hareket, Başbakanlık önünde eylem düzenledi

Sol Hareket kurucularından Abdullah Korkmazhan’nın eylemde yaptığı konuşma aşağıdaki gibidir;

“Öncelikle Newroz bayramı kutlu olsun. Özgürlük, barış, eşitlik ve halkların kardeşliği için mücadele eden, bedel ödeyen halklara, yoldaşlara, tutsaklara selam olsun.

Geçtiğimiz hafta İskele piknik alanında gerçekleşen Newroz kutlamalarında polis ve kolluk güçlerinin sergilediği saldırgan ve tahrik edici tutumu şiddetle protesto ediyoruz.

Slogan atıp, halay çektikleri ve kitap okuyup, dağıttıkları gerekçesi ile ters kelepçe ile gerçekleştirilen tutuklanmalar kabul edilemezdir.

Sn Başbakan, asker ve polisin size bağlı olduğunu söylemiştiniz. Soruyoruz. Hala bu görüşünüzde ısrarcı mısınız?

Eğer ısrarcıysanız, polis ve kolluk güçlerinin uyguladığı şiddetin, kitap okudukları ve halay çektikleri gerekçesi ile insanların tutuklanmasının, kitap okuyup, dağıtmanın keyfi bir şekilde yasaklanmasının siyasi sorumluluğunu üstlenecek misiniz? 

Toplumdan özür dileyip, her demokratik ve barışçıl eylemde insanların üzerine saldıran, şiddet uygulayan polis hakkında gerekeni yapıp, Polis Genel Müdürü’nü görevden alacak mısınız?

Soruyoruz. Sn Başbakan, bu ülkede yasaklı kitaplar var mıdır? Kitap okumak ve dağıtmak suç mudur? Sn Başbakan Sn Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabı bu memlekette yasak mıdır? 

Değerli arkadaşlar, gerici faşist bir karanlık her yeri kuşatmaya çalışıyor. Düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya çalışıyor. Barış, demokrasi ve hoşgörü kültürü yerine, tekçi, çatışmacı bir anlayışı hakim kılmaya, insanlar, emekçiler arasında düşmanlık tohumları ekmeye çalışıyor.

Buna izin vermeyeceğiz.

Müziklerin çalmasını engellemek için elektrikleri kesebilirler, ancak türküleri haykırmamızı engelleyemezler. Halayların, dansların önüne geçmeye çalışabilirler ancak engelleyemezler. Kitapları yasaklayabilirler, ancak okunmasını engelleyemezler.

Yasaklara İnat Yaşasın Kitap! Diyoruz. Herkesi Seher kitabını okumaya davet ediyoruz. Eğer kitap okumak suçsa, bu suçu hep birlikte işliyoruz.”

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