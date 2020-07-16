Sol Hareket: "baskı ve kontrol kuran, sansür ve fişlemenin önünü açan maddeler içermektedir”

İşte açıklama;

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, ülkenin çağdaş ve özgürlükleri kısıtlamayan bir Bilişim Yasasına ihtiyacı olduğunun açık olduğunu belirterek, “Ancak Meclis'te oy çokluğu ile onaylanıp, ne yazık Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanan Bilişim Yasası, özgürlükleri, düşünce ve ifade özgürlüğünü, haber alma özgürlüğünü kısıtlayan, bağımsız ve özgür gazeteciliğin üzerinde baskı ve kontrol kuran, sansür ve fişlemenin önünü açan maddeler içermektedir” dedi.

Yasanın bir çok muğlaklıklar içerdiğini, bunun da çok ciddi hak ihlallerinin önünü açacağını belirten Korkmazhan, özelllikle yasadaki 14. Madde, 18. Madde, 20. Madde ve 22. Maddenin hak ve özgürlükleri kısıtladığını, polise keyfi yetkiler verdiğini, baskı ve sansüre yol açacağını vurguladı.

Yasanın yangından mal kaçırırcasına, apar topar, kamuoyu ve ilgili örgütler ile yeterince tartışılmadan, eleştiri ve çekinceler dikkate alınmadan hazırlandığını ifade eden Korkmazhan, Cumhurbaşkanı’nın yasa ile ilgili sivil toplum örgütleri ve sendikaların görüşme taleplerine yanıt vermemesinin ve yasayı yeniden görüşülmesi için iade etmek yerine imzalamış olmasının kendileri açısından hayal kırıklığı olduğunu kaydetti.

Yasanın Anayasa mahkemesine götürülerek iptalinin sağlanması için Basın-Sen, KTÖS ve ilgili örgütler ile birlikte hareket edeceklerini belirten Korkmazhan, “yapılması gereken tüm paydaşların demokratik katılımı ile özgürlükleri kısıtlamayan, çağdaş bir Bilişim Yasası hazırlamaktı. Bu aşama da yasa ile ilgili çekinceleri ve özgürlükleri kısıtlayan maddeleri değiştirmek için tüm paydaşlar ile birlikte çalışma başlatılabilir. Bu yönde katkı koymaya hazırız” dedi.