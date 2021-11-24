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Sol Hareket: Bedenimiz, emeğimiz, haklarımız yanında ülkemiz de açıkça sömürülmektedir

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Sol Hareket Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Semen Saygun tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.
Sol Hareket: Bedenimiz, emeğimiz, haklarımız yanında ülkemiz de açıkça sömürülmektedir

24.11.21

BASIN AÇIKLAMASI

           

Sol Hareket Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Semen Saygun tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesi ile yapılan açıklama şu şekilde:

 

25 Kasım 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı mücadele eden üç kadın aktivist Mirabel kardeşlerin, tecavüz edilip, öldürülmesinin ardından 25 Kasım, biz kadınlar için şiddete karşı dayanışma gösterip mücadelemizi yükselttiğimiz gün oldu. O gün Mirable kardeşlerin düşüncelerine ve özgür iradelerine uygulanan şiddet, bugün dünyada milyonlarca kadına uygulanmaktadır.

 

Günümüzde milyonlarca kadın yoksulluk, işsizlik, ev içi şiddet, taciz, tecavüz kıskacında yaşam mücadelesi veriyor. Ülkemizde de kadınlar şiddete uğruyor, ölümle tehdit ediliyor, öldürülüyor, kadın katillerini bulmak için yeterli soruşturma yapılmayıp, adaletin sağlanması gecikiyor.

 

Şiddet, rızamız dışında bizi karar vermeye zorlayan bir güç kullanımıdır, iktidar ilişkisidir. Kadına yönelik şiddet bu iktidar ilişkileri ile beslenir. Kadının üzerinde tahakküm kurmak için kullanılan şiddet, baskı, cezalandırma, bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde kurulan sömürü düzeninde de kendisini göstermektedir. Bedenimiz, emeğimiz, haklarımız yanında ülkemiz de açıkça sömürülmektedir. Kurulan baskı düzeniyle özgürlüklerimiz, demokrasimiz, irademiz yok sayılmaktadır.

 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığı, iktidar kavgalarının, eril tahakkümün olduğu, militarizmin, ırkçılığın günlük hayatımız içinde yükseldiği, yoksulluğun, gelir adaletsizliğinin arttığı bu çarpık düzende kadınlar olarak yaşamlarımız tehlike altındadır.

 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde, Sol Hareket olarak, kadına yönelik şiddete maruz kalan, bedeni, emeği, kimliği sömürülen, yaşam hikayeleri yarım kalan, kadınları anarak, ülkemizde şiddeti sömürüyü besleyen, yeniden üreten ataerkil politikalara karşı mücadeleyi yükselteceğimizi, şiddetsiz, sömürüsüz, barış içinde bir dünya ve Kıbrıs’ı yaratmak için mücadele edeceğimizi vurgularız.

 

27 Kasım Cumartesi, saat 12.00’de Lefkoşa Arasta Kadınlar Pazarı Meydanı’nda haklarımızı, hayatlarımızı savunmak için toplanıyoruz. Erkek ve devlet şiddetine, bedenimizin, emeğimizin, haklarımızın, adamızın sömürülmesine, her türlü eril tahakküme ‘Dur ‘ diyeceğiz.

 

Gelin sesimiz güçlensin, yankılansın!

 

Saygılarımızla

Sol Hareket

Basın Bürosu

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