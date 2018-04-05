AKADEMİ DERS KAYITLARINA DA BAŞLADI

Sol Hareket bünyesinde kurulan Sol Akademi çalışmalarına başladı.

Sol Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada “Parasız, Bilimsel ve Demokratik Eğitim” şiarı ile kuruluşunu gerçekleştiren Sol Akademi’nin ders kayıtlarına da başladığı ifade edildi.

Sol Akademi’nin gerici ve resmi eğitim anlayışına karşı çağdaş, bilimsel ve sosyalist bir eğitim müfredatı ile çalışmalarını yürüteceği; konferans, panel, çeşitli atölye çalışmaları düzenleyeceği ve periyodik yayın üretimi gerçekleştireceği belirtildi.

Tamamen parasız, bilimsel ve demokratik eğitim hizmeti vereceği kaydedilen Sol Akademi derslerine dileyen herkesin kayıt yaptırabileceği de ifade edildi.

Açıklamada, ilk aşamada açılan ve kayıt kabul edilen derslerin “Toplumlar Tarihi” ve “Kıbrıs Sorunu Tarihi” dersleri olduğu ve daha detaylı bilgi ve kayıt için 0542 850 56 33 no’lu telefon veya hareketsol@gmail.com e-mail adresinden iletişime geçilebileceği belirtildi.