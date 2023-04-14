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Sol Hareket, EL-SEN'in Teknecik'te yürüttüğü mücadeleye katılarak destek verdi

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Sol Hareket, EL-SEN'in Teknecik'te yürüttüğü mücadeleye katılarak destek verdi
Sol Hareket, EL-SEN'in Teknecik'te yürüttüğü mücadeleye katılarak destek verdi

Genel Sekreter Abdullah Korkmazhan, basına yaptığı açıklamada, KIB-TEK'in kapatılarak enerji sektörünün AKSA'nın tek eline verilmek istendiğini, buna karşı mücadeleyi büyüteceklerini vurguladı.

AKP'nin talimatı ile hareket eden UBP-DP-YDP hükümetinin, halkın malı olan KIB-TEK'i AKSA'ya peşkeş çekme çabalarının karşısında durmaya devam edeceklerini kaydeden Korkmazhan, "Ünal Üstel'e soruyorum. AKSA'dan rüşvet aldığınız iddiaları doğrumu?" dedi.

Telefon ve internet sektörünün özelleştirildiğini ve iki şirketin tekeline verildiğini, KTHY'nin batırıldığını, Ercan havalimanının satıldığını, suyun özelleştirildiğini hatırlatan Korkmazhan, "Şimdi de elektrik AKSA tekeline devredilmesi gündemdedir" dedi.

AKSA'ya bunca zaman her yıl 28 milyon dolar yalnızca kira bedeli ödendiğini, bu para ile 50 adet santral kurulabileceğini vurgulayan Korkmazhan, "AKSA bu ülkeden def edilmelidir. KIB-TEK'e yatırım yapılarak modernize edilmeli ve yeşil, yenilenebilir enerjiye geçiş süreci planlanmalıdır"dedi.

Tüm sendikalara genel grev ilan etmeleri çağrısını yineleyen Korkmazhan, tüm siyasi güçleri ve yurttaşları EL-SEN ile dayanışmayı yükseltmeye ve halkın malı olan KIB-TEK'e sahip çıkmaya davet etti.

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