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Sol Hareket Gençlik Komitesi Kurulu

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Sol Hareket Gençlik Komitesi, gençlerin katılımı ile gerçekleşen bir dizi online toplantı çerçevesinde, dün akşam düzenlenen online toplantı ile kuruldu.
Sol Hareket Gençlik Komitesi Kurulu

Sol Hareket Gençlik Komitesi, gençlerin katılımı ile gerçekleşen bir dizi online toplantı çerçevesinde, dün akşam düzenlenen online toplantı ile kuruldu.

Gerçekleştirlen toplantı sonucu kurulan Sol Hareket Gençlik Komitesi Genel Sekreterliğine Fikri Maraşalı getirildi.

 

Gençlik Komitesi’nde görev alan diğer isimler ise şu şekilde;

1- Raif Kanlıoğlu – Örgütlenme Sekreteri

2- Dize Irkad – Eğitim Sekreteri

3- Lema Gözay – Ekoloji Sekreteri

4- Beste Su Özarın – Cinsiyet Eşitliği Sekreteri

5- Ajda Karamanoğlu –Sosyal Medya Sekreteri

6- Buse Güzelay – İletişim ve Propaganda Sekreteri

7- Erkan Çavuş – Basın ve Yayın Sekreteri

8- Asiye Orçin – Faal üye

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