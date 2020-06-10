Sol Hareket, Güney’deki örgütlerle görüşmeler yapıyor

Sol Hareket, Güney’e geçecek Kıbrıslı Türk işçilere yardım sunmaları konusunda Güney Kıbrıs'taki bazı siyasi örgüt, sivil toplum örgütü ve sendikalarla görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, çalışmak için Güney’e geçmek zorunda kalan ve kalacak yeri olmayan Kıbrıslı Türk işçilere yardım sunmaları konusunda görüştükleri örgütlerin imkan ve kapasitelerinin ne olduğu ve nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda şu an çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Korkmazhan, kalacak yer sorunu yaşayan diğer işçilerin doğrudan Sol Hareket Genel Merkezi’ne https://www.facebook.com/HareketSol/ veya hareketsol@gmail.com adresleri aracılığı ile ulaşabileceklerini, ayrıca “Sol Hareket-Federasyon İsitiyoruz” örgütü ile doğrudan https://www.facebook.com/CyLeftistFederationMovement/ adresinden iletişime geçebileceklerini belirtti.

Korkmazhan, görüşme yürüttükleri diğer örgütler ile vardıkları sonuçları da netleştirip, kısa zamanda gerekli açıklamaları yapacaklarını kaydetti.