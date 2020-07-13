Sol Hareket: Hali arazi ve kıyı şeritleri rant kapısı değildir

Hali arazilerin ve kıyı şeritlerinin hukuk dışı ve keyfi bir şekil de UBP-HP hükümetince peş keş çekildiği yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır.

Sol Hareket açıklama yaptı. İşte açıklama;

Hali arazilerin ve kıyı şeritlerinin hukuk dışı ve keyfi bir şekil de UBP-HP hükümetince peş keş çekildiği yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır.

Geçmiş hükümetler döneminde partizanlık ve seçim yatırımı için dağıtılan hali arazi ve kıyı şeritleri nedeniyle yaşanan ekolojik yıkım, eşitlik ve adalet ilkesinin yok sayılması ve halkın kıyı ile denizlere erişiminin engellenmesi yönündeki örneklerden ders alınmalıdır.

Hali araziler ve kıyı şeritleri halkın malıdır. Hiç kimsenin keyfi bir şekilde, rant, partizanlık ve oy için halkın malını peş keş çekme hakkı yoktur. Bu bir suçtur.

UBP-HP hükümetini ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ı keyfi ve partizanca hali arazi dağıtımı ve kıyı şeridi peş keş iddiaları hakkında açıklama yapmaya çağırıyoruz.

Konu ile ilgili hukuki mücadele dahi her şekilde süreci takip ettiğimizi ve hali araziler ile kıyı şeritlerinin rant kapısına dönüştürülme çabaları karşısında durmaya devam edeceğimizi vurgularız..