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Sol Hareket: Halil Karapaşaoğlu ile dayanışma içerisindeyiz!

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Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu ve tüm vicdani retçiler ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtertti
Sol Hareket: Halil Karapaşaoğlu ile dayanışma içerisindeyiz!

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu ve tüm vicdani retçiler ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, tüm emek, demokrasi ve barış güçlerini 3 Ocak Perşembe günü saat 13:00’de Askeri Mahkeme’de görülecek davaya katılarak dayanışma ve mücadeleyi yükseltme çağrısında bulundu.

“Halil Karapaşaoğlu arkadaşımız vicdani rettini açıkladığı için hapsedilme tehdidi ile karşı karşıyadır. Bu durum sivil ve demokratik bir ülkeye ne denli ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha ortaya koymaktadır” diyen Korkmazhan, vicdani rettin en temel insan hakkı olduğunu ve bu hakkın yasalaşmasını talep ettiklerini vurguladı.

Korkmazhan, Sol Hareket olarak vicdani ret hakkı yanı sıra, kademeli olarak askerlik süresinin kısaltılmasını, şartlarının iyileştirilmesini ve zorunlu askerliğin kaldırılmasını, nihai olarak Kıbrıs’ın tüm asker ve silahlardan arındırılmasını talep ettiklerinin altını çizdi.

“Vicdani ret hakkını kullanmak isteyen gençlerin askeri mahkemelerde yargılanarak hapsedilmelerinin en büyük sorumlusu, vicdani ret hakkını tanımayan ve hükümetçilik oyunu oynayanlardır” diyen Korkmazhan, hukukun ve demokrasinin Kıbrıs’ın kuzeyinde göstermelik olduğunu, sivil bir yönetim değil asker ağırlıklı militarist bir rejimin söz konusu olduğunu vurgulayarak, “Asker ağırlıklı militarist düzene karşı tüm demokrasi ve barış güçlerinin en geniş birlikteliğini her alanda sağlamak her ilericinin en önemli görevdir. Esas olan kendi kendimizi yöneteceğimiz, sivil, demokratik bir ülke ve erken federal çözüm mücadelesini kararlılıkla sürdürmektir” dedi.

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