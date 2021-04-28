  • BIST 1.392
  • Altın 467,146
  • Dolar 8,2188
  • Euro 9,9152
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGörevde olan Bakanlar Kurulu dava ediliyor

Sol Hareket: HDP ile dayanışma içindeyiz

» »
Sol Hareket adına açıklamada bulunan Deniz Ünlüyol, siyasi baskı ve dava süreci ile kapatılmaya çalışılan HDP ile dayanışma içinde olduklarını belirterek şu şekilde devam etti:
Sol Hareket: HDP ile dayanışma içindeyiz

Halkların Demokratik Partisi-HDP’nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 lider kadrosu ve seçilmiş temsilcisinin davası dün Türkiye’de başladı. Davanın ana konusu, 6-8 Ekim Kobani protestoları sırasında yaşanan olaylar nedeniyle Türk Cumhuriyeti tarafından HDP kadrolarının suçlanmasıdır.

Bu davaya sahip çıkıp destek vermek, Türkiye’de hala var olduğuna inanmak istediğimiz inancın ve vicdanın kendisidir.

Kapatılmak istenen, sesi kısılmak istenen ve dolayısıyla aldığı oyları hukuksuzca yok sayılmak istenen partiye karşı yürütülen siyasi davayı kınadığımızı bildirir, HDP ile dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgularız.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gözler Cenevre’de…28 Nisan 2021 Çarşamba 08:24
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 28 Nisan 2021 )28 Nisan 2021 Çarşamba 08:04
  • Taner Ulutaş yazdı...Bu harita çözümü, Cenevre’de almayacak be annem!..28 Nisan 2021 Çarşamba 07:35
  • Zehra Şonya’nın sergi gezisi, sanat-heykel sohbeti ve büst-heykel çalışması gerçekleştirecek27 Nisan 2021 Salı 20:50
  • Saner:“KKTC’deki sistemi konuşmamız gerekiyor. Başkanlık sistemi hayata geçmeli”27 Nisan 2021 Salı 19:44
  • TDP:Kıbrıs Türk’ünü kurtlar sofrasına meze yapmayacağız27 Nisan 2021 Salı 19:38
  • 70 pozitif vaka,79 kişi taburcu edildi27 Nisan 2021 Salı 19:33
  • 8925 test yapıldı, 59'u yerel 70 pozitif vaka27 Nisan 2021 Salı 19:32
  • 19 Mayıs TMK'da bir öğrenci pozitif! Çok sayıda temaslısı var27 Nisan 2021 Salı 19:21
  • Tatar- Guterres görüşmesi bitti27 Nisan 2021 Salı 19:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti