Sol Hareket: HDP ile dayanışma içindeyiz

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Deniz Ünlüyol, siyasi baskı ve dava süreci ile kapatılmaya çalışılan HDP ile dayanışma içinde olduklarını belirterek şu şekilde devam etti:

Halkların Demokratik Partisi-HDP’nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 lider kadrosu ve seçilmiş temsilcisinin davası dün Türkiye’de başladı. Davanın ana konusu, 6-8 Ekim Kobani protestoları sırasında yaşanan olaylar nedeniyle Türk Cumhuriyeti tarafından HDP kadrolarının suçlanmasıdır.

Bu davaya sahip çıkıp destek vermek, Türkiye’de hala var olduğuna inanmak istediğimiz inancın ve vicdanın kendisidir.

Kapatılmak istenen, sesi kısılmak istenen ve dolayısıyla aldığı oyları hukuksuzca yok sayılmak istenen partiye karşı yürütülen siyasi davayı kınadığımızı bildirir, HDP ile dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgularız.