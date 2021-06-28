Sol Hareket: Hepimiz Adalı’yız. Adalet İçin Yürüyoruz!

Sol Hareket tüm demokrasi ve barış güçleri ile halkımızı yürüyüşe katılmaya çağırdı.

Basın Açıklaması

Aydın ve gazeteci Kutlu Adalı 6 Temmuz 1996 tarihinde hunharca katledildi. Failleri malum olan bu siyasi cinayet ile ilgili son dönem de yaşanan itiraflar etkin bir soruşturma ve faillerin tutuklanarak cezalandırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Ancak ne yazık 1996'da olduğu gibi bu cinayet ile ilgili dosya yine kapatılmak, konu unutturulmak istenmektedir. Adalı cinayetinin failleri tutuklanarak cezalandırılmalı ve adalet sağlanmalıdır.

Sol Hareket olarak Adalı cinayetinin faillerinin tutuklanarak cezalandırılması talebini yükseltmek için 6 Temmuz Salı saat 19:00’da Lefkoşa Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) toplanarak, Kutlu Adalı maskeleri ile önce cinayetin gerçekleştiği Kızılbaş Mahallesine ardından TC büyükelçiliğine yürüyoruz. Çünkü Hepimiz Adalı'yız!

Tüm demokrasi ve barış güçleri ile halkımızı yürüyüşe katılmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu