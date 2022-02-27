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Sol Hareket Herkesi Yarın Lefkoşa’da Yapılacak Eyleme Katılmaya Çağırdı

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Sol Hareket Herkesi Yarın Lefkoşa’da Yapılacak Eyleme Katılmaya Çağırdı
Sol Hareket Herkesi Yarın Lefkoşa’da Yapılacak Eyleme Katılmaya Çağırdı

Sol Hareket, emek, demokrasi ve barıştan yana tüm siyasi parti, sendika ve örgütler ile tüm demokrat ve yurtseverleri, halkı, yarın saat 09.00’da Lefkoşa’da Mahkemeler önünde toplanmaya ve ortak eyleme çağırdı. 
 

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde muhalif güçlere yönelik yapıldığını savunduğu “baskı ve sindirme politikalarını” değerlendirdi, eleştirilerde bulundu ve herkese eyleme katılım çağrısı yaptı.
 

Korkmazhan, ülkede düşünce ve ifade özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırılmak istendiğini savunarak, Dr. Okan Dağlı’nın Türkiye’ye girişine izin verilmemesi ve Gazeteci Ali Kişmir’e dava açılmasının, “baskı ve sindirme politikasının” bir parçası olduğunu öne sürdü. 
Bu gibi baskılardan korkmadıklarını, susmayacaklarını ve geri adım atmayacaklarını ifade eden

Korkmazhan, baskılara, yoksullaşmaya, dayatmalara karşı kararlı mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. 
 

Korkmazhan, “Kendi kendimizi yöneteceğimiz, çağdaş, demokratik, adil, eşitlikçi, özgürlükçü bir ülke, Kıbrıs sorununda erken federal çözüm ve barış için mücadeleyi büyüteceğiz” ifadelerini de kullandı. 

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