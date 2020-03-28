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Sol Hareket Hükümeti İstifaya Çağırdı

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Sol Hareket Hükümeti İstifaya Çağırdı
Sol Hareket Hükümeti İstifaya Çağırdı

Sol Hareket, UBP-HP hükümetinin, coronavirüs nedeniyle yaşanan olağanüstü durumu ve krizi yönetemediğini savunarak, hükümeti istifa etmeye çağırdı.

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, UBP-HP hükümetinin en başında alması gereken radikal kararları almaması nedeniyle, virüsün ülke geneline yayıldığını ileri sürerek, “Gerekli tedbirler zamanında alınmış olsaydı bu süreci en az zararla atlatmamız mümkün olacaktı” dedi.

Toplumun korku ve ülkenin ise belirsizlik içerisinde olduğunu savunan Korkmazhan “Hükümet ortakları kriz yönetimi odaklı değil seçim odaklı hareket ettikleri için gereken kararlar ve gereken planlamalar zamanında alınamamaktadır. Dayanışma yerine rekabet ön plana çıkmaktadır. Halk sağlığı tehdit altındadır. Seçim ve siyasi gaile uğruna hiç kimsenin halk sağlığını tehlikeye atma hakkı yoktur. Hükümet derhal istifa etmeli ve teknokratlardan oluşan yeni bir kriz hükümetinin kurulmasının önünün açmalıdır” ifadelerini kullandı.

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