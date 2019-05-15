Sol Hareket: Hükümetlerin hüsranla sonuçlanmasının nedeni iktidar olamamak

Sol Hareket, yıllardır denenen farklı hükümet modellerinin hepsinin de hüsranla sonuçlandığını savunarak, bunun temel nedeninin iktidar olamamak ve kendi kendini yönetememek olduğunu iddia etti.

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, “4’lü koalisyon hükümetinin menfaat ve çıkar üzerine kurulduğunu ve dağılmasının beklenen bir gelişme olduğunu, verilen hiçbir sözün yerine getirilmediğini ve aylarca toplumla alay edildiğini” savundu.

Korkmazhan, hükümetin 14 aylık süresinde ekonomik krizin, yoksulluğun, enflasyonun, her türlü eşitsizlik ve sömürünün, belirsizlik ve göçün daha da derinleştiğini iddia etti.

UBP önderliğinde kurulacak yeni hükümetin “yeni bir yağma ve talan döneminin başlangıcı olacağını” öne süren Korkmazhan, “kamusal varlıkların ve toplumsal özgürlüklerin tehdit altında olduğunu, tüm emek, demokrasi ve barış güçlerinin ortak bir program ve strateji temelinde bir araya gelmesini şart olduğunu” kaydetti.