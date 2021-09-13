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Sol Hareket ile Güney Kıbrıs’tan Os Dame Grubu, Karpaz’da kamp düzenledi

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Sol Hareket ile Güney Kıbrıs’tan bazı örgütlerin oluşturduğu Os Dame Grubu, ortak çalışmalar başlatılmasına yönelik Karpaz’da kamp düzenledi.
Sol Hareket ile Güney Kıbrıs’tan Os Dame Grubu, Karpaz’da kamp düzenledi

Sol Hareket ile Güney Kıbrıs’tan bazı örgütlerin oluşturduğu Os Dame Grubu, ortak çalışmalar başlatılmasına yönelik Karpaz’da kamp düzenledi.

Sol Hareket’ten yapılan yazılı açıklamada, “Akamas’tan Karpaz’a, Ortak Mücadele” sloganı altında düzenlenen iki günlük kampta, anti-faşizm, sosyalizm, feminizm, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevrecilikle ilgili yapılabilecek ortak çalışmalarla ilgili toplantılar yapıldı. 

Yapılan toplantılarda özellikle eşitlik, kadın hakları ve ekolojik tahribata karşı yapılması gerekenlerle ilgili deklarasyon ve faaliyet planı çıkarılması için çalışma başlatılması kararı alındığı belirtildi.

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