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Sol hareket: “iş birliği ve eşgüdüm içinde çalışılması önemli. Gerekli tedbirler zamanında alınmadı”

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Sol hareket: “iş birliği ve eşgüdüm içinde çalışılması önemli. Gerekli tedbirler zamanında alınmadı”
Sol hareket: “iş birliği ve eşgüdüm içinde çalışılması önemli. Gerekli tedbirler zamanında alınmadı”

Sol Hareket, halk sağlığının tehlikede olduğu böyle kritik bir dönemde kurum ve kuruluşların iş birliği ve eşgüdüm içinde çalışması gerektiğini kaydederek, “Gerekli tedbirler zamanında alınmadı” eleştirisinde bulundu.
Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, hükümeti, halk sağlığını değil seçimi düşünerek hareket etmekle suçladı. 

Koronavirüs testleri pozitif çıkan Alman turistlerle aynı uçakta bulunan Kıbrıslı Türklere halen ulaşılamadığını savunan Korkmazhan, “Bu da çalışmaların doğru yapılmadığını gösteriyor” ifadesini kullandı.
Korkmazhan, UBP-HP hükümetini, gerekli önlemleri hayata geçirmeye, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ilgili sağlık örgütleriyle eşgüdüm içinde çalışmaya çağırdı, “İki toplumlu sağlık komitesinin daha etkin çalıştırılması ve toplumlararası iş birliğinin geliştirilmesi virüsle mücadelede olmazsa olmaz” dedi.

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