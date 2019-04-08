Sol Hareket, Kavazoğlu ve Mişaulis’in anma törenine katıldı

Sol Hareket basın bürosuna göre Abdullah Korkmazhan, dün, Güney Kıbrıs'ta Dali köyündeki anma etkinlikleri çerçevesinde yaptığı açıklamada, pusuya düşürülerek katledilen “iki halk kahramanının” Kıbrıs’taki barış ve yeniden birleşme mücadelesi için ilham kaynağı olmaya devam ettiğini savundu.

Çözümsüzlüğün ve statükonun devamının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Korkmazhan, erken federal çözümün her zamankinden daha acil olduğunu söyledi.

Federal çözümün tüm Kıbrıslıların ortak çıkarlarını gözeten ve mümkün olan tek çözüm şekli olduğunu kaydeden Korkmazhan, müzakerelere BM parametreleri ve BM Genel Sekreteri tarafından taraflara sunulan çerçeve temelinde, bugüne kadarki uzlaşılara sadık kalınarak bir an önce yeniden başlanması çağrısında bulundu.