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Sol Hareket: Kıbrıslı Türkler New York’ta temsil edilmedi!

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Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptığı yazılı açılamada New York’ta gerçekleşen Kıbrıs görüşmelerini değerlendirdi.
Sol Hareket: Kıbrıslı Türkler New York’ta temsil edilmedi!

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptığı yazılı açılamada New York’ta gerçekleşen Kıbrıs görüşmelerini değerlendirdi.

 Geçtiğimiz hafta New York’ta gerçekleşen Kıbrıs görüşmelerinde Kıbrıslı Türklerin ve siyasi iradesinin temsil edilmediğinin altını çizen Korkmazhan, Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Türk toplumunun iradesini temsil etmediğini vurguladı.

 “Tatar, Kıbrıslı Türk toplumunun seçilmiş lideri değil, onu müdahale ve usulsüzlüklerle, zorla dayatanların ve atayanların temsilcisidir” diyen Korkmazhan, Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununu bilmediğini ve müzakere süreci tarihinden bihaber olduğunu, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs müzakere tarihinde ilk kez bu derece devre dışı bırakıldığını kaydetti.

Ersin Tatar ve ekbinin New York temaslarının turistik gezi ve havanda su dövmekten öteye gidemediğini, egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devlet politikasının bir kez daha sonuçsuz kaldığını kaydeden Korkmazhan, “AKP hükümeti ve Ersin Tatar’ın iki ayrı egemen devlete dayalı çözüm politikası ile Kıbrıs sorununda ilerleme katetmek mümkün değildir. Zira esas niyet müzakere masasının daha kurulmadan devrilmesidir” dedi.

 “New York’a yeni bir müzakere süreci için değil, çözüm süreci ve olası müzakere sürecinin berhava edilmesi için gidildiği açıktır. Esas niyet statükonun devamı ve ilhak politikasının gündeme getirilmesidir” diyen Korkmazhan, Kıbrıslı Türk toplumunun büyük çoğunluğunun Kıbrıs’ta federal temelde erken çözümden yana olduğunu, statükonun devamı ve ilhak politikasının asla kabul görmeyeceğini vurguladı.

Müzakere sürecinin Crans Montana’da kaldığı yerden ve BM parametreleri temelinde biran önce başlamasını talep ettiklerini kaydeden Korkmazhan, BM Genel Sekreteri’nin önümüzdeki günlerde Kıbrıs sorunu ile ilgili yeni bir özel temsilci atamasının beklendiğini belirtti.

Ersin Tatar ve ekibinin New York gezisi için örtülü ödenek dışında Maliye Bakanlığı’nın kasasından 160 bin Dolar almış olmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Eğitimden sağlığa ülke de bir çok eksik varken onca parayı bir hiç uğruna harcamak kabul edilemezdir. Şiddetle protesto ediyoruz”dedi.

 

Saygılarımızla

Sol Hareket

Basın Bürosu

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