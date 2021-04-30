Sol Hareket: Kıbrıslı Türkleri Çözümsüzlüğe Mahkûm Edemeyeceksiniz!

Sol Hareket'ten yapılan açıklamaya göre:

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Besim Baysal, Cenevre zirvesinin sonuçsuz kalmasının nedeninin AKP hükümeti ve atanmış kayyum Ersin Tatar’ın BM parametrelerini yok sayan ayrılıkçı politikaları olduğunu belirterek, “Olası yeni müzakere masasını daha kurulmadan deviren AKP ve atanmış kayyum Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk toplumunun iradesini temsil etmemektedirler. Kıbrıslı Türkleri çözümsüzlüğe mahkûm etme çabaları sonuçsuz kalacaktır” dedi.

Cenevre’ye yeni bir müzakere sürecinin önünü açmak için değil, tıkamak için gidildiğinin açık olduğunu, BM Güvenlik Konseyi’nden çözüm parametrelerini değiştirmesini ve KKTC’yi tanımasını talep edecek kadar dünyadan kopuk bir anlayış ile karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Baysal, “BM Genel Sekreteri, tanınma ve iki ayrı devlet politikasının görüşülmesini bırakın, konuşmayı bile reddetmiştir. İki ayrı devlet politikasının çıkmaz yol olduğu bir kez daha açığa kavuşmuştur” dedi.

“Kıbrıslı Türk toplumu, Kıbrıs müzakere tarihinde ilk kez bu derece devre dışı bırakılmıştır. Cenevre’de gerçekleşecek zirveye Ersin Tatar eline verilen 6 maddelik belgeyi okumak için götürülmüştür” diyen Baysal, “Tanınma ve iki ayrı egemen devlet politikası ile Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanamayacağını AKP hükümeti ve Ersin Tatar çok iyi bilmektedirler. Esas niyetleri çözüm sürecini ve olası müzakere sürecini berhava etmek, statükonun devamı ve Erdoğan rejiminin bekası için ilhak politikasını gündeme getirerek Kıbrıs sorununu Türkiye iç politika malzemesi haline getirmektir” dedi.

Kıbrıslı Türk toplumunun büyük çoğunluğunun Kıbrıs’ta federal temelde erken çözümden yana olduğunu kaydeden Baysal, statükonun devamı ve ilhak politikasına asla izin vermeyeceklerini, gasp edilen toplumsal iradenin geri alınması ve erken federal çözüm için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Besim Baysal, demokrasi, çözüm ve barıştan yana tüm güçleri ve toplumu en geniş demokratik birliği oluşturmaya ve erken federal çözüm için birlikte mücadeleye çağırdı.

Saygılarımızla

Sol Hareket

Basın Bürosu