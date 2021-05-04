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Sol Hareket: Kongre Sol Hareket'in Olunca İzin Vermiyorlar

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Sol Hareket yaptığı açıklamada 1. Olağan Kongre çalışmalarının Sağlık Bakanlığı’nın keyfi  ve siyasi tutumu nedeniyle hedefledikleri şekilde ilerleyemediğini açıkladı.
Sol Hareket: Kongre Sol Hareket'in Olunca İzin Vermiyorlar

Sol Hareket'ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

Sol Hareket 1. Olağan Kongre çalışmalarımız ne yazık Sağlık Bakanlığı’nın keyfi  ve siyasi tutumu nedeniyle hedeflediğimiz şekilde ilerleyememektedir.

1. Olağan kongremizi 29 Mayıs 2021 Cumartesi saat 10:00-13:00 saatleri arasında Lefkoşa Gençlik Merkezi’nde açık alanda, 100 kişi sınırlaması ile ve gerekli tüm sağlık önlemlerini, (pcr test, maske, mesafe, vs) alarak gerçekleştireceğimizi Sağlık Bakanlığı’na yazılı bir şekilde belirterek, gerekli iznin verilmesini talep ettik.

Sağlık Bakanlığı ilgili izin talebimizi reddetmiş, konunun yeniden değerlendirilmesi yönündeki ikinci başvurumuza ve randevu taleplerimize ise yanıt dahi vermemiştir.

Kapalı salonlarda binlerce kişi ile ağız ağıza parti kurultayları yapılmasına izin veren, yüzlerce insanın kapalı salonda dizi galası düzenlemesine izin veren, ülkeye karantinasız kumarcı girmesine izin veren, aşı ve ev karantinası gibi önemli konularda torpil mekanizmasını hoyratça uygulayan, adı Jet skandalı yolsuzluğuna karışmış Sağlık Bakanlığı’nın, söz konusu Sol Hareket kongresi olunca, üstelik tüm üyelerimize önceden pcr testi yaptırıp, açık alanda, 100 kişi sınırlaması ile gerçekleştireceğimiz kongremize izin vermemesi kabul edilemezidir.

05.05.21 Çarşamba (yarın) sabah saat 10:00’da Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk bırakarak bu durumu protesto edeceğimizi tüm kamuoyu ve basına duyururuz.    

 

 

Saygılarımla

Sol Harket adına

Abdullah Korkmazhan

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