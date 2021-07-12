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Sol Hareket, KTOEÖS'ü ziyaret etti

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Sol Hareket, KTOEÖS’ü ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.
Sol Hareket, KTOEÖS'ü ziyaret etti

Sol Hareket, KTOEÖS’ü ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, eğitimde yaşanan sorunlar, derinleşen eşitsizlikler, pandemi dönemi gençlerin ve çocukların uğradıkları, psikolojik, sosyal ve akademik kayıplar ayrıca bu kayıpların telafilerine yönelik çözüm önerileri hakkında konuşuldu.

Eğitimin, eşitsizlikleri gidermedeki ve toplumlararası kalıcı barışı sağlamadaki rolünün vurguladığı görüşmede, ayrılıkları kalıcılaştıran, düşmanlık üreten, militarizm, cinsiyetçilik, şovenizm gibi unsurların eğitimden çıkarılmasının elzem olduğu ancak bu çabanın verilmesiyle eğitimin barış yolunda ve nitelikli toplum yaratmada etkin bir araç olacağı vurgulandı.

Hak ve özgürlüklerimizin birer birer gasp edilmeye, korku coğrafyası yaratılmaya çalışıldığı ve saldırıların gittikçe arttırıldığı bu dönemde dayanışma ve mücadelenin yükseltilmesinin gerekliligi ele alındı.

Öğrencilerin pandemi sürecinde yaşadığı sosyal, kültürel kayıpların telafisine katkıda bulunmak ve öğrencilerde barış kültürü anlayışı ile ekolojik bilincin gelistirilmesine yönelik işbirliği yapılması dile getirildi.

Etkinlikleri organize etmede destek vermek isteyen tüm örgüt ve kurumlara dayanışma çağrısı yapılması kararı alındı.

 

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu

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