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Sol Hareket Mağusa İlçe Komitesi kuruldu

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Sol Hareket ilk ilçe komitesini Mağusa’da kurdu.
Sol Hareket Mağusa İlçe Komitesi kuruldu

Verilen bilgiye göre, Mağusa İlçe Komitesi Sekreterliği’ne Erkan Çavuş getirildi.

Komite üyeleri Buse Güzelay, Özlem Zorba, Hakan Ergider, Toner Korkmazhan ve Hammad Musaoğluları’ndan oluştu.
Diğer ilçelerde komite oluşturma çalışmaları sürüyor.

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