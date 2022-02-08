Sol Hareket: Maraş, Ercan ve Mağusa Limanı önerisi kabul edilmelidir

Maraş, Ercan ve Mağusa Limanı önerisi kabul edilmelidir.

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklamada, güven arttırıcı önlemler çerçevesinde Maraş’ın yasal sahiplerine iadesi karşılığında Ercan ve Mağusa Limanı’nın açılması önerisinin kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, atanmış kayyum Ersin Tatar’ın egemen eşitlik safsatası ile öneriyi reddetmesini protesto etti.

“Maraş’ın iadesi, Mağusa Limanı ve Ercan Havalimanı’nın eşzamanlı açılması, kapsamlı çözüm süreci ve toplumlararası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak, bunun yanında tüm dünya ile doğrudan ticaret ve doğrudan ulaşım fırsatı yakalayacağız. Üretim, turizm ve diğer hizmet sektörlerinin gelişmesi önündeki engeller bir anda kalkacak. En önemlisi böylesi bir güven arttırıcı önlem ile toplumlararası federal kültürün ve işbirliğinin gelişmesi ivme kazanacaktır” diyen Korkmazhan, böylesi kapsamlı bir önemi olan önerinin reddedilmesinin en başta Kıbrıslı Türk toplumuna yapılan bir kötülük olduğunun altını çizdi.

Tatar’ın izlediği politika içi boş hamaset.

Atanmış kayyum Ersin Tatar’ın Maraş ve iki devletli çözüm konusunda saplanıp kaldığı politikanın içi boş hamaset olduğunu kaydeden Korkmazhan “BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen bir Kıbrıs politikası kendini kandırmaktan başka bir şey değildir” dedi.

Maraş ile ilgili atılacak her adımın 550 ve 789 no’lu BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olmasının şart olduğunu, bu gerçeğin bilinmesine rağmen Maraş konusunda hamasete devam edildiğini vurgulayan Korkmazhan, Ersin Tatar’ın çözümsüzlük politikası ile Kıbrıslı Türk toplumunu çıkmaz ve belirsizliğe hapsettiğinin altını çizdi.

Maraş, Ercan ve Mağusa limanı önerisinin, güven arttırıcı önlemler çerçevesinde hayata geçirilmesini talep eden Korkmazhan, müzakere sürecinin ise BM parametreleri temelinde federasyon hedefi ile yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu