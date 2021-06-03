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Sol Hareket Merkez Yürütme Kurulu seçildi

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Sol Hareket basın bildirisi yayınladı.
Sol Hareket Merkez Yürütme Kurulu seçildi

Yayınlanan basın bildirisi:

Sol Hareket Örgüt Meclisi 02 Haziran Çarşamba tarihinde son siyasi gelişmeler, önümüzdeki dönemin planlanması ve Merkez Yürütme Kurulu seçimi gündemi ile toplandı.

            Toplantıda gerçekleşen seçim sonucunda Merkez Yürütme Kurulu şu şekilde oluştu:

 

  1. Abdullah Korkmazhan-Genel Sekreter
  2. Semen Saygun-Cinsiyet Eşitliği Sekreteri
  3. Orhan Erönen-Örgüt Sekreteri
  4. Nuray Özgeçen-Eğitim Sekreteri
  5. Besim Baysal-Yeniden Yakınlaşma Sekreteri
  6. Lema Gözay-Ekoloji Sekreteri
  7. Cahit Halil-Dış İlişkiler Sekreteri
  8. Sinem Babacan-Mali Sekreter
  9. Fikri Marasalı-Gençlik Sekreteri

 

 

Basına ve Kamuoyuna duyurulur

Saygılarımızla

Sol Hareket Basın Bürosu

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