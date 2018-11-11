Sol Hareket: “Müzakereler bir an önce Guterres çerçevesi temelinde başlamalı”

Sol Hareket, Kıbrıs müzakerelerinin bir an önce “Guterres Çerçevesi” temelinde başlaması gerektiğini belirtti.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in “desatralize federasyon ve Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ile etkin katılımı” konusunda son dönemde açtığı tartışmaların, müzakere sürecinin yeniden başlamasını sekteye uğratma amaçlı olduğunu belirterek, “Sayın Mustafa Akıncı yanlışa yanlışla cevap vermemelidir” dedi.

Korkmazhan, Anastasiadis’in Guterres Çerçevesi ve BM Genel Sekreteri’nin eylül ayındaki raporunda talep ettiklerinden kurtulma arayışı içerisinde olduğunu, bu çabaya Ankara ve Kıbrıs Türk tarafındaki “ayrılıkçı ve çözüm karşıtı” olarak suçladığı kesimlerin de ortak olduğunu savundu.

Korkmazhan, “Sayın Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğunun federal çözümden yana iradesinin güçlü bir şekilde devam ettiğini unutmamalı, ‘Guterres Çerçevesi’ni stratejik bir paket anlaşma ilan edelim’ yönünde daha önce ortaya koyduğu iradeyi kararlılıkla sürdürmeli ve ne Sayın Anastasiadis’in yanlışına yanlışla cevap vermeli, ne de Kıbrıs Türk tarafındaki ayrılıkçılara geçit vermelidir” dedi.

Korkmazhan, Guterres Çerçevesi’nin ve BM parametrelerinin çözüm modelinin, siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda oldukça net olduğunu belirterek, “Guterres Çerçevesi ve BM Güvenlik Konseyi kararları, Kıbrıs’ta tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliği olan, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümün gerçekleşmesini öngörmektedir. Bu gerçeği görmezden gelerek, siyasi eşitlik ve etkin katılım konusunu yok saymak veya iki devletli konfederal çözümden bahsetmek hayal dünyasında yaşamaktan farksızdır” dedi.