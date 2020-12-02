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Sol Hareket: Müzakereler Guterres Çerçevesi temelinde başlamalı.

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Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs sorununda yeni bir müzakere süreci ve 5+1 uluslararası konferans toplanması yönünde yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekerek,
Sol Hareket: Müzakereler Guterres Çerçevesi temelinde başlamalı.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs sorununda yeni bir müzakere süreci ve 5+1 uluslararası konferans toplanması yönünde yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekerek, müzakerlerin kaldığı yerden ve Guterres Çerçevesi temelinde yeniden başlamasını talep etti.

Ersin Tatar’ın, Lute ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamaların Kıbrıslı Türk toplumunun iradesini yansıtmadığını kaydeden Korkmazhan, “Tatar’ın BM parametrelerini, varolan uzlaşıları ve Guterres Çerçevesini yok saydığını, yalnızca egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devleti görüşeceğini açıklaması, yeni bir müzakere süreci ve 5+1 uluslararası konferans çabalarını başlamadan berhava etmektedir” dedi.

Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi ve 5+1 uluslararası konferansın toplanabilmesi için Tatar’ın bugüne kadar sağlanan ilerlemelere, Guterres çerçevesine ve BM parametrelerine saygı göstermesinin şart olduğunun altını çizen Korkmazhan, BM parametlerini görmezden gelerek, iki devletli çözüm için müzakere yapacağını sanan Tatar’ın boş bir hayal içerisinde olduğunun altını çizdi.

Mümkün olan ve her iki toplum tarafından kabul edilebilir olan çözümün tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğunu vurgulayan Korkmazhan, Tatar ve çevresinin 40 küsur yıldır dile getirilen ancak gerçekleşmesi mümkün olmayan iki ayrı devlet politikası ile aslında Kıbrıslı Türkleri statükoya mahkum etmeye çabaladığının altını çizdi.

Korkmazhan açıklamasına devamla, “Kıbrıslı Türk toplumu statükonun devamından yana değildir. Erken federal çözüm toplumun büyük çoğunluğunun ortak talebi ve iradesidir. Seçimlerde irade gaspı ile oldu bitti yaratıp, çözüm mücadelesini durduracağını sananlar yanılmaktadırlar. Federal çözüme ulaşana kadar mücadelemiz büyüyerek ve daha kararlı bir şekilde devam edecektir” dedi.

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