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Sol Hareket, müzakerelere kalınan yerden başlanmasını istiyor

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Sol Hareket, Kıbrıs sorununa çözüm bulma yönündeki müzakerelere kaldığı yerden devam edilmesini istiyor.
Sol Hareket, müzakerelere kalınan yerden başlanmasını istiyor

Abdullah Korkmazhan, Sol Hareket adına yaptığı yazılı açıklamada, müzakerelerin İsviçre’nin Crans Montana kasabasındaki zirvede kaldığı yerden yeniden başlaması yönünde tüm taraflara sorumlu davranması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, “referans şartlarını” belirlemek için yürüttüğü çalışmalara tarafların destek vermesini beklediklerini kaydeden Korkmazhan, “Eylül ayında New York’da gerçekleşecek BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde yapılacak üçlü zirve de müzakerelerin yeniden başlaması yönünde adım atılabilmesi için referans şartları konusunda anlaşmaya varılması ve bugüne kadar ki anlaşmalar ile uzlaşılara bağlı kalınması şarttır” dedi.

Müzakerelerin yeniden başlamasına ve federal çözüm zeminine karşı çıkanların, statükonun devamını istediklerini ve topluma ilerisi için sunacak önerileri olmadığını ileri süren Korkmazhan, Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devlet düşüncesinin de toplumu aldatmak anlamına geldiğini belirtti.

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