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Sol Hareket: Okulları Açmazken Çanakkale Kampları Kabul Edilemez

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Sol Hareket, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını, “akademik yıl boyunca gerekli çalışmayı yürütemediğinden okulları açamazken, bu çağrıyı kabul edilemez olarak niteledi.
Sol Hareket: Okulları Açmazken Çanakkale Kampları Kabul Edilemez

Sol Hareket, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını, “akademik yıl boyunca gerekli çalışmayı yürütemediğinden okulları açamazken, 3 bin 750 öğrencinin, TC tarafından düzenlenen Çanakkale Milli Mücadele ve Ortak Kültür Kamplarına katılması için çağrı yaptığı” gerekçesiyle eleştirerek, bunu kabul edilemez olarak niteledi.


Sol Hareket Eğitim Sekreteri Nuray Özgeçen, yaptığı  yazılı açıklama, “Vaka sayısının çok daha yüksek olduğu Türkiye’ye, 3 bini aşkın öğrenciyi götürme cesareti bulan bakanlık, bu yıl boyunca, vakaların düşük seyrettiği dönemde bile okulları yüz yüze eğitime açma ve gerekli önlemleri alma konusunda aynı cesareti gösterememiştir” ifadelerini kullandı.


Kamplarda önceki yılarda birçok olumsuzluk yaşandığını savunan Özgeçen, bu yıl da bu kampların içeriği, yöntemi pedagojik anlamda hiç incelenmeden,  gelen talimat doğrultusunda koşulsuz öğrenci gönderiminin kabul edildiği ve anında çağrı yapıldığını ileri sürdü. 


Özgeçen, “Gençlerin ve çocukların, düşüncelerini serbestçe ifade edebildiği, bilimsel veriler ışığında tarihiyle yüzleşebildiği, herhangi bir kimliğin zorla dayatılmadığı, öğrenmekten keyif alarak, doğayla iç içe eğitim gördükleri bir ortam hepimizin hayalidir” ifadelerine yer verdi. 

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