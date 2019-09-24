Sol Hareket “Omorfo İlçe Komites”İ oluşturdu

Sol Hareket’ten verilen bilgiye göre, komite üyeliklerine Derviş Okan Ünlüyol, Ali Polili, Ayten Akmen ve Kezban Sağnak seçildi.
Diğer ilçe ve bölge komitelerinin oluşturulması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Sol Hareket’ten verilen bilgiye göre, komite üyeliklerine Derviş Okan Ünlüyol, Ali Polili, Ayten Akmen ve Kezban Sağnak seçildi.
Diğer ilçe ve bölge komitelerinin oluşturulması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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