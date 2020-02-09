  • BIST 121.015
  • Altın 303,746
  • Dolar 6,0199
  • Euro 6,5994
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Sol Hareket: "Organize bir müdahale ve baskı süreci ile karşı karşıyayız "

»
Sol Hareket, Türkiye’den MHP, AKP ve İYİ Parti yetkililerinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik saldırı ve hakaretlerde bulunduklarını kaydederek, bunları şiddetle kınadıklarını belirtti.
Sol Hareket: "Organize bir müdahale ve baskı süreci ile karşı karşıyayız "

Sol Hareket, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik organize bir müdahale ve baskı süreci ile karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, “esas olanın Akıncı’yı ve onun şahsında Kıbrıslı Türklerin iradesini devre dışı bırakma ve federal çözüm sürecini berhava etme çabası olduğu” görüşünü ifade etti.

Nereden ve her kimden gelirse gelsin her türlü müdahale ve baskıyı reddettiklerini ifade eden Korkmazhan, yapılan saldırı, hakaret ve aşağılamaların Akıncı şahsında tüm topluma yapıldığını, tüm hakaretleri sahiplerine aynen geri iade ettiklerini vurguladı. 

“SUSMAYACAĞIZ, BİAT ETMEYECEĞİZ”

Korkmazhan,  “Esas olan Akıncı’yı ve onun şahsında Kıbrıslı Türklerin iradesini devre dışı bırakma ve federal çözüm sürecini berhava etme çabasıdır. Akıncı’nın her söz ve eyleminin manipüle edilerek, bunun üzerinden hakaret ve aşağılamalar ile linç örgütlemeye çalışmak bunun en açık göstergesidir. Akıncı’ya kazandığı seçimi, saldırı, baskı ve müdahaleler ile kaybettirmek isteniyor. Kıbrıslı Türklerin iradesi yok sayılmak isteniyor. Susmayacağız. Biat etmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıslı Türk toplumu açısından biat etme, ya da iradesine sahip çıkma, ya var olma, ya yok olma, ya federal çözüm ve özgürlük ya da ilhak seçimi olduğunu savunan Korkmazhan, halkı iradesine sahip çıkmaya ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı desteklemeye çağırdı.   

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canaltay: “Yol haritamız Cumhurbaşkanlığını alıp, seçimlerde tek başına iktidara gelebilmek”05 Şubat 2020 Çarşamba 19:27
  • Erhürman: Öncekilerden farklı ve sonuç odaklı bir müzakere süreci istiyoruz05 Şubat 2020 Çarşamba 19:23
  • Özersay: Kapalı Maraş’ın açılması artık kağıt üzerinde bir teori değildir05 Şubat 2020 Çarşamba 17:33
  • Cumhurbaşkanı Akıncı ‘Güven ve Kararlılık Belgesi’ni açıklıyor05 Şubat 2020 Çarşamba 13:06
  • Akıncı:Geçmişi değiştiremeyiz ancak, barışçıl bir gelecek için gerekli iradeyi gösterebiliriz04 Şubat 2020 Salı 17:11
  • Tatar:Kıbrıs Türkü kendi geleceğini tayin etme hakkını kimseye teslim etmez04 Şubat 2020 Salı 16:43
  • Erhürman: Devletin bir spor politikası olmalı03 Şubat 2020 Pazartesi 15:57
  • Tatar, Güvercinlik’te halkla buluştu02 Şubat 2020 Pazar 19:33
  • Sol Hareket Akıncı’yı destekleme kararı aldı02 Şubat 2020 Pazar 12:44
  • Bağımsızlık Yolu, Mustafa Akıncı’yı destekleyeceğini duyurdu01 Şubat 2020 Cumartesi 21:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti