Sol Hareket: Özersay, “New York gezisinin maliyetini” açıklasın

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, beklenildiği gibi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son raporunda Güvenlik Konseyi’ne Barış Gücü’nün görev süresini 31 Temmuz 2019’a kadar uzatma önerisinde bulunduğunu belirterek, BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmaması yönünde boş ve hayali bir çaba içerisine girdiğini ifade ederek Dışişleri Bakanı Özersay’ın New York gezisinin maliyetini açıklamasını istedi.



Ülkenin yangın yeri olduğunu, çalışma yaşamından, sağlığa, eğitimden, ekonomik krize kadar halkın birçok sorun ile boğuştuğunu, ancak bu sorunlara çözümler üretmekle yükümlü olanların kendi kendilerine dış gündemler oluşturup sorumluluklarını gizlemeye çalışmalarının kabul edilemez olduğunu savunan Korkmazhan, Özersay’ı eleştirdi.



Korkmazhan, Kıbrıs’ta bir an önce müzakerelerin başlaması için çalışılması talebinde de bulundu.