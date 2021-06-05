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Sol Hareket: Özgür ve Bağımsız Gazetecilik Onurumuzdur

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Sol Hareket Örgüt Sekreteri Orhan Erönen yaptığı yazılı açıklamada, kamu yararı gözeterek haber yapan gazeteciler Kazım Denizci, Esengül Aytaç ve Deniz Abidin’in polis tarafından tutuklanması protesto ediliyor.
Sol Hareket: Özgür ve Bağımsız Gazetecilik Onurumuzdur

Özgür ve Bağımsız Gazetecilik Onurumuzdur

Sol Hareket Örgüt Sekreteri Orhan Erönen yaptığı yazılı açıklamada, kamu yararı gözeterek haber yapan gazeteciler Kazım Denizci, Esengül Aytaç ve Deniz Abidin’in polis tarafından tutuklanmasını ve cezalandırılmaya çalışılmasını şiddetle protesto ettiklerini belirterek, Polis Teşkilatı’nın son zamanlarda düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünü boğmaya dönük çabalarını yoğunlaştırmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Özgür Kıbrıs ve GazeddaKıbrıs gibi bağımsız gazetelerin ve gazetecilerin siber saldırı, baskı ve tehdit ile susturulmaya çalışıldığını da hatırlatan Erönen, “Kıbrıs’ın kuzeyinde daha karanlık bir rejim yaratılmak isteniyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğü yok edilmek isteniyor. Bu çabalar karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.

            “Özgür ve Bağımsız gazetecilik onurumuzdur. Onurumuzu size çiğnetmeyeceğiz” diyen Erönen, Kazım Denizci, Esengül Aytaç, Deniz Abidin ve tüm gazetecilerin yanında olduklarını ve dayanışmayı büyüteceklerini kaydetti.

 

Saygılarımızla

Sol Hareket Basın Bürosu

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