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Sol Hareket, paketlerin halktan gizlendiğini savunup bunu protesto etti

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Sol Hareket, paketlerin halktan gizlendiğini savunup bunu protesto etti
Sol Hareket, paketlerin halktan gizlendiğini savunup bunu protesto etti

Sol Hareket, Türkiye hükümeti ile bir kaç gün öce imzalanan  ekonomik paket ile 2019-2021 yıllarını kapsayan yeni paketin içeriğinin  halktan gizlendiğini savunarak, bunu protesto etti.

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, “Sayın  Başbakan ve Sayın  Maliye Bakanı, kapalı kapılar ardında ve gizlice halkın geleceğini ilgilendiren böylesi önemli bir ekonomik pakete imza atarken elleriniz hiç mi titremedi. Şiddetle protesto ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Korkmazhan, Başbakan Tufan Erhürman’a,  imzalanan ekonomik paketi ve görüşmelerine başlanan 2019-2021 dönemine ilişkin ekonomik paketi tüm detayları ile bir an önce halkın bilgisine sunması çağırısında bulundu.

Korkmazhan, “dayatma” olarak nitelediği ekonomik paketin  kalkınmayı değil, toplumsal yokoluşu, ekonomik talanı ve Türkiye’ye bağımlılığı derinleştirdiğini iddia etti.

Korkmazhan, daha önceki paketler ve su protokolü ile toplumun bir çok özvarlığının talan edildiğini, yoksullaşma ve göçün arttığını, yağmur suyuna kadar tüm yeraltı kaynaklarının Türkiye’den gelecek AKP yanlısı bir tekele devredildiğini öne sürdü.
 

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